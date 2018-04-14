Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker KİLİS/HATAY



AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve Genel Merkez Kadın Kolları MKYK’sı ile AK Parti milletvekilleri dün Kilis ve Hatay’daydı. Çam ve Kadın Kolları ilk olarak Kilis’te bulunan Sivil Şehit ve Gaziler Derneğini ziyaret ederek buradaki şehit yakınları ve gaziler ile sohbet etti. Ziyarette, sivil şehit Mehmet Hanifi Sağlam’ın kızı Fatma Sağlam şehit yakınlarının taleplerini aktardı. Bu ziyaretin ardından Lütfiye Selva Çam ve AK Parti heyeti beraberinde getirdikleri kolileri, askerlere iletilmek üzere Kilis İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başaklıgil’e teslim etti. Çam kolilerin yanında, kadınların, çocukların ve Suriyeli çocukların kaleme aldığı 500’ün üzerinde mektubun bulunduğunu belirterek, mektup yazamayanların resim yaparak askerlere gönderilmek üzere kendilerine verdiğini aktardı. Mehmetçiğin en büyük desteğinin kadınlar olduğunu belirten Başkan Çam, “Kadınlarımızın sesini, dualarını askerlere, Mehmetçiğimize ulaştırmak istedik. Afrin’deki askerlerimize iletilmek üzere getirdiklerimizi, mektuplarımızla birlikte komutanlarımıza verdik” dedi. Yardım malzemeleri için teşekkür eden Başaklıgil, “Bu harekat sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarınca değil bütün Türk milletiyle icra edildi” diye konuştu.