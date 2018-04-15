Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ üyelerinin tespiti ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar yürüten güvenlik güçleri, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine operasyonlar düzenledi. Hücre evlerine yönelik 1 Ocak'tan bu yana ülke genelinde 27 il merkezli 51 operasyonda 300 civarında "gaybubet evi" ortaya çıkarıldı. Güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucu yapılan operasyonlar sonucu 600 şüpheli gözaltına alındı, 225'i tutuklandı.

Operasyonlarda FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize eden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi firari Mehmet Kaya Çanakkale'de, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Şen de Bursa'da yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında örgütte "mahrem imam", "büyük bölge abileri", "büyük bölge sorumluları", "polis ve asker mahrem abileri", "il ablaları" ve "finans sorumluları" gibi önemli kişiler de yer aldı.

Operasyonlar kapsamında güvenlik güçleri, örgütle ilgili önemli bilgilere de ulaştı. Güvenlik güçleri, çöküş sürecine giren örgütün yeniden yapılanma çabasında olduğunu tespit etti.

MODERN MAĞARA

FETÖ'nün son dönemlerde haberleşmede kullandığı tespit edilen "Falcon" üzerinden gönderilen mesajları inceleyen güvenlik güçleri, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in çözülmeleri önlemeye, örgüt üyelerini diri tutmaya ve "gaybubet evi" adı verilen hücre evlerinde saklanmaya devam edilmesine yönelik talimatlarını örgüt yöneticilerinin "Falcon" üzerinden aktardığını belirledi. Örgüt, "gaybubet" adındaki hücre evlerini "modern mağara" olarak nitelendirirken bu yerlerde saklanmanın ödül olacağı ileri sürüldü. "Falcon"dan gönderilen mesajlarda hücre evlerinde saklanmak "ibadet" sayıldı. Bu konuyla ilgili gönderilen bir mesajda "Gaybubette geçirdiğimiz her dakika, bir gün ibadet yerine geçiyor." ifadeleri yer aldı.

"Gaybubet evlerine" yönelik operasyonlarda ayrıca yüklü miktarda Türk lirası, dolar ve avro ile çok sayıda dijital materyal, sahte kimlikler, başkaları adına düzenlenmiş sahte belgeler de ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin büyük bölümünün "ByLock" kullandıkları tespit edildi.

ÖNEMLİ OPERASYONLAR

Adana'da 12 Ocak'ta polis ekiplerinin, FETÖ/PDY'ye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında kent genelindeki 12 "gaybubet evi" ortaya çıkartıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda yakalanan 23 zanlıdan 22'si tutuklandı. Antalya'da 19 Ocak'ta gerçekleştirilen "gaybubet evi" operasyonunda FETÖ'nün darbe teşebbüsünden bir gün sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan, örgütün üst düzey sorumlularından olduğu ileri sürülen hakim ve savcı çift gözaltına alındı.

Samsun'da 25 Ocak'ta FETÖ/PDY'nin "mahrem imamlar" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 şüpheli, örgütün "gaybubet evi"nde gözaltına alındı. Çanakkale merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün "gaybubet evleri"ne 8 Şubat'ta düzenlenen operasyonda firari eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya'nın da aralarında bulunduğu 21 zanlı gözaltına alındı. Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları 22 "hücre evi"ne 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 17'si tutuklandı. Mersin'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin üye bulma ve yeniden yapılanarak para toplama çalışmalarına başladığının belirlenmesi üzerine 20 Şubat'ta 111 ev ve 2 etüt merkezine yönelik operasyonlarda 88 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin hücre evlerine 26 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 5 ilde 29 Mart'ta 63 adrese 600 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta, aralarında 24 gaybubet (hücre evi), 14 öğrenci ve 5 güvenli evin de bulunduğu 63 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 89 zanlıdan 44'ü tutuklandı. Trabzon'da FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik 29 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli yakalandı.

Bursa'da FETÖ/PDY'nin 12 "gaybubet evi"ne yönelik 30 Mart'ta düzenlenen operasyonda aralarında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kaydı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Şen ve bir stajyer avukatın da yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı. Ankara'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü H.Y. ve kurmay yarbay M.E.C, 6 Nisan'da örgütün Kayseri'deki "gaybubet evleri"nde yakalandı. Adana'da, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 6 şüpheli, 12 Nisan'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındı.

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 8'i "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evi olmak üzere 37 adrese 13 Nisan'da düzenlenen operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı.

MAHREM İMAMLARA YÖNELİK OPERASYON

Ülke genelinde örgütün "mahrem imamları"na yönelik operasyonlar da aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ülke genelinde Antalya, Muş, Muğla, Tokat, Kırşehir, Bayburt, Niğde, Eskişehir, Bolu, Samsun, Kayseri, Konya, Aydın, Aksaray, Çanakkale, Balıkesir, Ağrı, Muş, Bursa ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 257 şüpheli gözaltına alındı, 56'sı tutuklandı.

Çok sayıda şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken güvenlik güçleri, elde ettikleri bilgiler çerçevesinde araştırmalarına devam ediyor.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla çöküş sürecine giren FETÖ'nün TSK içindeki "mahrem yapılanması"nda yer alan muvazzaf askerler de titizlikle yürütülen soruşturmalarla belirleniyor.

Bu yılın ilk 3,5 ayında düzenlenen operasyonlarla örgütün TSK'deki yapılanmasına da büyük darbe vuruldu. Ülke genelinde örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları belirlenen 2 bin 160'a yakın muvazzaf asker gözaltına alındı, yaklaşık 550'ü tutuklandı. Birçok şehirde yürütülen soruşturmalar kapsamında çok sayıda muvazzaf asker hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik güçleri, bu kişilerin yakalanması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.