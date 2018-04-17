Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mahrem hakim ve savcılık sınavlarına hazırlık soruşturması kapsamında Tokat, Ankara, Adana, Bitlis, Burdur, Bursa, İstanbul illerinde ikamet eden 3’ü ihraç hakim ve savcı, 3’ü avukat ve 1’i hukuk mezunu olmak üzere toplamda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.