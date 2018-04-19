Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısı gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli’nin açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün erken seçim tarihi kararını açıkladığı ana kadar geçen 28 saatlik sürede Ankara’da inanılmaz bir trafik yaşandı. Devlet Bahçeli’nin açıklaması ile birlikte Erdoğan, hemen harekete geçerek ilk olarak parti kurmayları ile bir araya geldi. Bu toplantıda, eğer erken seçime gidilecekse, bu tarihin uzatılmasının hem ekonomi hem de siyaset açısından belirsizliklere yol açacağı, bu sebeple yapılabilecek en erken tarihte seçime gidilmesi görüşü ağırlık kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı çeşitli ikili görüşmelerin de ardından bu sefer kurmaylarından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile temasa geçmelerini istedi. “Derhal seçime gidelim” diyen Erdoğan, kurmaylarına “YSK’ya sorun bakalım en erken ne zaman seçime hazır olabilirler?” talimatını verdi.

YSK ile temasa geçen AK Partili kurmaylar cevabı almakta fazla gecikmedi. YSK yetkilileri “Biz 50-55 günde çalışmalarımızı tamamlar ve seçime hazır geliriz” dedi.

EN ERKEN ‘ERKEN SEÇİM’

Bu cevabın iletilmesinin ardından Erdoğan ve kurmayları gece yarısı yeni bir mini zirve daha gerçekleştirdi. Burada yapılan görüşmelerin ve değerlendirmelerin çerçevesinde, en erken “erken seçim” tarihi olarak ortaya 24 Haziran çıktı. Bu kadar kısa sürede bir erken seçim AK Parti için aynı zamanda ikinci “en erken seçim kararı alma” anlamına geliyordu. Bilindiği gibi YSK, 7 Haziran seçimlerinden sonra da hükümetin kurulamaması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Ağustos’ta aldığı seçimlerin yenilenmesi kararı ile karşı karşıya kalmıştı. YSK o zaman da 1 Kasım 2015 tarihinde seçime gidileceği kararını almıştı. YSK böylece 2015 yılında da, tıpkı günümüzde olduğu gibi, seçim kararının alınmasından itibaren, yaklaşık 2 ay içinde seçime hazır hale gelmişti.

Öte yandan, 24 Haziran kararının ortaya çıkardığı bir sıkıntısı vardı. O da bu tarihte üniversite sınavlarının yapılacak olmasıydı. 24 Haziran tarihinin üniversite sınavlarına denk gelmesi sebebiyle yaşanan kısa süreli bir tereddüt de YÖK ve ÖSYM ile yapılan temasların ardından giderildi.

JET HIZIYLA MECLİS’TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağını açıklamasının hemen ardından da, Meclis’te AK Parti ve MHP arasında kısa süreli bir görüşme trafiği gerçekleştirilerek, seçime ilişkin önerge imzaya açıldı. Seçimlerin 24 Haziran’da yapılmasına ilişkin önergeye AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk imzayı atan isimler oldu. Seçim teklifi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis’e sunuldu.

Edinilen bilgilere göre; erken seçime ilişkin önerge, yarın (cuma) Meclis anayasa komisyonunda, hafta sonunda ise Meclis genel kurulunda görüşülecek. Meclis kararının hemen ardından ise YSK resmî seçim takvimini ilan edecek.

UYUM PAKETİ KARARNAME İLE GELEBİLİR

Seçimleri ilgilendiren uyum düzenlemelerinin yanı sıra, diğer uyum yasalarına ilişkin sürecin nasıl işleyeceğine yönelik farklı değerlendirmeler yapılıyor. AK Parti ve MHP özellikle milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini ilgilendiren mini uyum paketinin yetki kararnamesi yolu ile çıkarılıp çıkarılmayacağını araştırıyor.