Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Bülent Turan, erken seçim kararını görüşmek üzere Meclis Genel Kurulu'nun cuma günü toplanacağını ifade etti. Turan ayrıca, uyum yasaları için yeterli süre bulunduğunu söyledi.
Bülent Turan: Meclis Genel Kurulu cuma günü seçim için toplanabilir
19.04.2018 - 11:07 | Son Güncelleme: 19.04.2018 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, erken seçim kararına ilişkin TBMM'nin yarın toplanacağını bildirdi.
Etiketler : ak parti,bülent turan,
556725 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/556725.aspx
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