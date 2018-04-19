Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Bülent Turan, erken seçim kararını görüşmek üzere Meclis Genel Kurulu'nun cuma günü toplanacağını ifade etti. Turan ayrıca, uyum yasaları için yeterli süre bulunduğunu söyledi.