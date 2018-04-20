Hükûmetin 15 yeni üniversite kurulmasına yönelik tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye sunduğu öğrenildi. Tasarıya göre İnönü ve Gazi üniversiteleri bölünecek.
15 yeni üniversite kurulmasına yönelik tasarı Meclis'te
20.04.2018 - 10:35 | Son Güncelleme: 20.04.2018 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hükûmet, 15 yeni üniversite kurulmasına yönelik tasarıyı Meclis'e sundu.
Etiketler : tbmm,meclis,üniversite,
556864 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/556864.aspx
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