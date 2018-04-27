Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 18’i muvazzaf subay olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankesörlü telefon ile örgüt içinde iletişim kurdukları belirlenen şüphelilerden 24’ü, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Amasya, Kütahya, Ankara ve Balıkesir yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

2 ZANLI İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayrıca yakalananlardan 6 şahsın TSK’dan ihraç edildiği veya açığa alındığı, 18’inin ise, muvazzaf subay olduğu öğrenildi. 1’i meslekten ihraç edilen toplam 4 pilotun da içlerinde yer aldığı 24 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının ise, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan şüpheliler arasında daha önce kapatılan hava hastanelerinde görevli pilotlara uçuş yeterlilik belgesi veren rütbeli tabip subayların da yer aldığı öğrenildi.