Sis çöktü, kartpostallık görüntüler çıktı

Kahramanmaraş'ta Küçüksır Mahallesi'nin sise bürünmesi ile kartpostallık görüntüler oluştu.

Onikişubat İlçesi Küçüksır Mahallesi'nde etkisini gösteren sis bulutu muhteşem manzaralar oluşturdu. Sis bulutunun kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyleyen vatandaş Lütfi Köse, "Küçüksır Mahallesi'ni sis etkisi altına aldı.

Ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı. Biz de bu güzellikleri fotoğrafladık" ifadesini kullandı. İşte o kareler: