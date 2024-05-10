Sis çöktü, kartpostallık görüntüler çıktı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta Küçüksır Mahallesi'nin sise bürünmesi ile kartpostallık görüntüler oluştu.
Onikişubat İlçesi Küçüksır Mahallesi'nde etkisini gösteren sis bulutu muhteşem manzaralar oluşturdu. Sis bulutunun kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyleyen vatandaş Lütfi Köse, "Küçüksır Mahallesi'ni sis etkisi altına aldı.
Ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı. Biz de bu güzellikleri fotoğrafladık" ifadesini kullandı. İşte o kareler:
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı