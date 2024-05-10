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Sis çöktü, kartpostallık görüntüler çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sis çöktü, kartpostallık görüntüler çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta Küçüksır Mahallesi'nin sise bürünmesi ile kartpostallık görüntüler oluştu.

Onikişubat İlçesi Küçüksır Mahallesi'nde etkisini gösteren sis bulutu muhteşem manzaralar oluşturdu. Sis bulutunun kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyleyen vatandaş Lütfi Köse, "Küçüksır Mahallesi'ni sis etkisi altına aldı.

Ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı. Biz de bu güzellikleri fotoğrafladık" ifadesini kullandı. İşte o kareler:

Sis çöktü, kartpostallık görüntüler çıktı - 1. Resim

Sis çöktü, kartpostallık görüntüler çıktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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