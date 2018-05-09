Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Düğün törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
09.05.2018 - 01:25 | Son Güncelleme: 09.05.2018 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisanur Erdem ve Muhammet Demiralp'in düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı,
559408 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/559408.aspx
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