Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Düğün törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı.