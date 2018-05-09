Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hücre evlerine yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheli ve bunlarla birlikte hareket ettiği değerlendirilen 16 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.