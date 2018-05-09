Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ''Saat 21:00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğim'' demişti. İnce, partisince Edirne İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, diğer adaylara ziyaretine değindi.

Muharrem İnce, "Sayın Temel Karamollaoğlu'na, makamına gittim başarılar diledim, Sayın Akşener'e, makamına gittim başarılar diledim. Az önce de Sayın Demirtaş'a gittim, başarılar diledim. Şimdi az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan da akşam saat 21.00'de parti genel merkezinde beni kabul edeceklermiş, şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim." diye konuştu.