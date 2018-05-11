Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’da Atakum Belediyesi ve Aydınlar Ocağı tarafından, “Günümüz Güvenlik Stratejileri ve Türkiye’nin Güvenliği” programı düzenlendi. Programa konuşmacı olarak katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, önemli bilgiler paylaştı. Türkiye’yi hiçbir şekilde bölemediklerini dile getiren Yarar, "Dış güçlerin tek bir silahı kaldı o da ekonomi. Bazı şeyler konuşuluyor. Bu ülke batar deniliyor ve o şeylere inanılıp arkasından da kendi ayağımıza sıkıyoruz. Yalanın nereden ve nasıl çıktığını biliyoruz. Şu bir gerçek. Sıkıntı var mı var. Ekonomik olarak da bir daralma var. Ama bu batacağımız anlamına mı geliyor. Hayır. Dünyada da bütün para birimleri değer kaybediyor. Ama kimseden ben ‘biz batıyoruz, bu memleketi terk edelim’ lafını duymadım. Bizim içimizdeki adamların bir kısmının bu şekilde ülkenin batacağından bahsetmesini siz ne şekilde anlarsınız, ben açık ve net söylüyorum. Bu asimetrik savaşın devamı. Adı net. Asimetrik savaşın 5 tane ana parametresi var. Bunlardan bir tanesi de ekonomik savaş. Çünkü çok rahatlıkla yaparsınız. Masada olmasa bile ekonomide kaybedip kaybetmeyeceğimizi göstereceğiz” diye konuştu.

“Bu ülke kuşatılacak kadar dar bir alanda değil”



Bir ülkenin uzun süre kuşatılamayacağına dikkat çeken Mete Yarar, “Bu ülke kuşatılacak kadar dar bir alanda değil. Bu ülkenin sınırını sorarsanız kimse tarif edemez. Bunu Amerikalısı da Çinlisi de Rus'u da söylüyor. Türkleri tarif edin diye soruluyor onlara, diyorlar ki Türklerin sınırlarını tarif edemem. Sayısını soruyorsun onu da söyleyemiyorlar. Türkler aynı zamanda Müslümanlığın en sevdiği millet diyorlar. İşgal edilemeyecek kadar büyük bir ülkeyiz. Yenilemeyecek kadar da güçlü bir ülkeyiz. Nerede kaybediyoruz? İş dövize geldiğinde kaybediyoruz. Büyüyoruz büyüyoruz bir döviz kuruyla bir kaybetmeye başlıyoruz bir tokat yiyoruz dövizden sonra aşağıya düşüyoruz. Buna büyüklerimiz çare bulmak zorunda. Fikren de biz bulmak zorundayız. Başka çaresi yok. Hatırlarsanız 2003 yılında adamlar ne diyorlardı? 'Biz sizi terbiye etmeyi biliyoruz.' Neyle terbiye etmeyi biliyorlar, tabii parayla. Bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Parayla Türkiye’yi terbiye etmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.