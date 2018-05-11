Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Er oğlu Erdoğan dinle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şarkısı, AK Parti'nin seçim şarkısı dinle indir gibi aradıklarınız burada. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, ''Erken seçime gidelim'' çıkışının ardından başlayan süreç hızla devam ediyor. Türkiye, 24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Yaklaşan seçimlerin ardından partilerin seçim propagandaları da günden güne netlik kazanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan için söz müziği Ceyhun Çelikten'e ait ''Er oğlu Erdoğan'' şarkısı seçim çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi. Er oğlu Erdoğan şarkısını duyanlar ise Google'dan bir kez dinlemek için aramalarına devam ediyor. Er oğlu Erdoğan şarkısını indirmek için de haberimize bakabilirsiniz...

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin kullanacağı şarkılardan biri belirlendi. Söz müziğin Ceyhun Çelikten'e ait olan 'Er oğlu Erdoğan' şarkı seçim çalışmalarında kullanılacak.

24 Haziran seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla tamamlamaya çalışan AK Parti'de seçimler için belirlenen seçim şarkısı da belli oldu. AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için uyarlanan ve söz müziğin Ceyhun Çelikten'in 'Er oğlu Erdoğan' şarkısını seçimler için seçti.

Meydanları coşturacak olan şarkıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vurgu yapıldı.

İşte o şarkının sözleri;

ER OĞLU ERDOĞAN

BEN EZELDEN BERİDİR HÜR YAŞADIM, HÜR YAŞARIM

HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIŞ? ŞAŞARIM

KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM, BENDİMİ ÇİĞNER, AŞARIM

YIRTARIM DAĞLARI, ENGİNLERE SIĞMAM, TAŞARIM

KUTLU BİR TOPRAK

ŞANLI BİR ECDAT

TARİH BİZSİZ YAZILMIYOR

DURMADIK BİZ HİÇ

HEP YOLA DEVAM

HİZMET AŞKI HİÇ BİTMİYOR

YERLİSİYLE MİLLİSİYLE

VATAN MİLLET EL ELE

YEDİ DÜVEL GELSEDE

BÜYÜK CUMHUR SENİNLE

VARMAK İÇİN MENZİLE

KALKTI ŞÂHA TÜRKİYE

BİZ ÖZÜNDEN TANIRIZ

ER OĞLU ERDOĞAN’I

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

ZÂLİMLERE KORKU SALAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

MİLLETİNE ÂŞIK OLAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

ZÂLİMLERE KORKU SALAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

MİLLETİNE ÂŞIK OLAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

ZÂLİMLERE KORKU SALAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN

ER OĞLU ERDOĞAN

MİLLETİNE ÂŞIK OLAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN



SÖZ MÜZİK OKUYAN: CEYHUN ÇELİKTEN