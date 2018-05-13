Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Siyasi kulislerde Erdoğan’ın ‘Kara kutusu’ olarak bilinen ve bugüne kadar Cumhurbaşkanın da, dünya evine girmesi konusunda sık sık tavsiyede bulunduğu 48 yaşındaki Arslan, evlilik yolunda ilk adımı önceki akşam attı. Saruhan ailesinin İstanbul Florya’daki evindeki aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan çiftin düğünün seçim sonrasında yapılacağı öğrenildi. Rize’nin saygın ailelerinden birinin kızı olarak tanınan endüstri mühendisi Fatma Kübra Saruhan hâlihazırda, elektrik, elektronik ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren aile şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği ve ihracat direktörlüğü görevlerini yürütüyor. 36 yaşında olan Fatma Kübra Saruhan, aynı zamanda Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yönetim kurulu üyeliğini de yapıyor.



ESKİ BAKANLAR DÜNÜR OLDU

Bu arada, Millî Eğitim eski Bakanı Ömer Dinçer’in kızı Ayşe Hilal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in oğlu Yasin, dün akşam yapılan düğünle dünyaevine girdi. 2011 yılında da Enerji eski Bakanı Taner Yıldız’ın kızı ile Ömer Dinçer’in oğlu evlenmişti. Dinçer böylece hem Yıldız’la, hem de Eker’le dünür oldu.