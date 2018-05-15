Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan attığı tweetinde Netanyahu'ya seslenerek, " Netanyahu 'ya hatırlatma: Hamas terörist örgüt değildir ve Filistinliler terörist değildir. Filistin vatanını işgal eden bir güce karşı savunan bir direniş hareketidir. Dünya, Filistin halkıyla dayanışma içinde." dedi.