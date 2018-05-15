Cumhurbaşkanı Erdoğan attığı tweetinde Netanyahu'ya seslenerek, " Netanyahu 'ya hatırlatma: Hamas terörist örgüt değildir ve Filistinliler terörist değildir. Filistin vatanını işgal eden bir güce karşı savunan bir direniş hareketidir. Dünya, Filistin halkıyla dayanışma içinde." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamas terör örgütü değildir!"
15.05.2018 - 22:21 | Son Güncelleme: 15.05.2018 - 22:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada Hamas'ın terör örgütü olmadığını belirtti.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,
560319 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560319.aspx
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