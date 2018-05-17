Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Daha önce kamuya açıkladığımız çerçevede, 6 Nisan tarihinde Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ arasında imzalanan 'Hisse Satış Sözleşmesi' kapsamında, doğrudan bağlı ortaklıklarımız, Doğan Gazetecilik AŞ, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ, Doğan TV Holding AŞ, Doğan Haber Ajansı AŞ, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri AŞ, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım AŞ ve Doğan Media International GmbH (birlikte 'Devre Konu Şirketler') ile dolaylı bağlı ortaklığımız Mozaik İletişim Hizmetleri AŞ'de sahip olduğumuz pay senetlerinin tamamının ve kullanılan alım hakkı opsiyonu neticesinde 'Radyo D' ve 'CNN Türk Radyo'nun lisans haklarının Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ (Alıcı)'ye toplam 893 milyon dolar satış bedeli (Satış Bedeli) üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasında, 'kapanış koşulları' sağlanmak suretiyle pay senetlerinin satışı ve devri bugün itibariyle tamamlanmış ve satış bedeli tam ve nakit olarak serbest şekilde hesaplarımıza intikal etmiştir." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Satış bedeline ilave olarak 26 milyon dolar ise (toplam satış bedeli tutarı 919 milyon dolar olacak şekilde) yine daha önce kamuya açıklandığı üzere, Doğan TV Holding AŞ'de Commerz Film GmbH'a ait ve Doğan TV Holding AŞ sermayesinin yüzde 6,68'ini temsil eden, ilave kontrol sağlamayan 138 milyon 999 bin 811 adet pay senedinin de Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye devri ile birlikte ayrıca tahsil edilecektir. Söz konusu pay devirleri kapsamında, 'kontrol değişikliği' gerçekleştiğinden, 'Devre Konu Şirketler'in banka borçlarının kapatılması neticesinde, 'Devre Konu Şirketler'den yaklaşık 67 milyon dolar tutarında alacaklı hale gelinmiş, en geç 1 Haziran tarihinde ödenecek söz konusu finansal alacaklar için ayrıca alıcı taraftan teminat alınmıştır."

Diğer taraftan açıklamada, bir liste verilerek söz konusu şirket paylarının/varlıklarının mezkur "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında ve "Hisse Satış Sözleşmesi"nde düzenlendiği şekliyle devir alınması işlemlerinin de tamamlandığı belirtildi.

Paylarının/varlıklarının devir işlemleri tamamlanan şirketler şunlar: Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Doruk Faktoring AŞ, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret AŞ, Doğan Media International SA, Rapsodi Radyo ve Televizyon Yayıncılık AŞ, Blu TV İletişim ve Digital Yayın Hizmetleri AŞ, Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret AŞ, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım AŞ, Net D.