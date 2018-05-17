Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalındüz Mahalle sınırları içerisinde önleyici kolluk devriyesi esnasında dere yatağının kenar kısmında çuvallar içerisinde 2 ton ölü inci kefal balığı ve 150 metre serpme ağ ele geçirilirken, şüpheli herhangi bir şahsa rastlanmadı. Arama ve inceleme devam ederken, balıklar imha edilmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili şahıs veya şahısların yakalanması için arama başlatıldı.
Muradiye’de 2 ton İnci kefali balığı ve 150 metre ağ ele geçirildi
17.05.2018 - 03:42 | Son Güncelleme: 17.05.2018 - 03:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Muradiye ilçesinde 2 ton inci kefali balığı ve 150 metre ağ ele geçirildi.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalındüz Mahalle sınırları içerisinde önleyici kolluk devriyesi esnasında dere yatağının kenar kısmında çuvallar içerisinde 2 ton ölü inci kefal balığı ve 150 metre serpme ağ ele geçirilirken, şüpheli herhangi bir şahsa rastlanmadı. Arama ve inceleme devam ederken, balıklar imha edilmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : muradiye,inci kefali balığı,
560502 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/560502.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER