Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Aday listelerinin YSK’ya teslim edileceği 21 Mayıs tarihe kadar kurul çalışmalarını sürdürecek. Alt komisyonda yapılan değerlendirmelerden başarılı çıkan 2 bin 100 isim üst kurulunun önüne getirilecek. Üst kurulda alt komisyonların hazırladığı raporlar ve temayül sonuçları da gözden geçirilecek. Adaylık başvurusu yapmayan sürpriz isimlerin de 600 kişilik listede yer alması bekleniyor. Cumhur İttifakı’na destek veren BBP’li isimlere ayrılacak kontenjan da bu liste ile belirlenecek. 25 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek etkinlikle hem adaylar tanıtılacak hem de seçim beyannamesi kamuoyu ile paylaşılacak.