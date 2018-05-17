Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bursa merkezli Hatay, Kilis, Kayseri, Çorum, Hakkari, Kars, İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu ve örgütün mahrem yapılanmasında bulunduğu belirlenen 12 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
17.05.2018 - 14:22 | Son Güncelleme: 17.05.2018 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa merkezli 10 ilde jandarmanın FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Etiketler : Bursa,
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