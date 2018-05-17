Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bursa merkezli Hatay, Kilis, Kayseri, Çorum, Hakkari, Kars, İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu ve örgütün mahrem yapılanmasında bulunduğu belirlenen 12 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 