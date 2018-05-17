Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bursa merkezli Hatay, Kilis, Kayseri, Çorum, Hakkari, Kars, İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu ve örgütün mahrem yapılanmasında bulunduğu belirlenen 12 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.