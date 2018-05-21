Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürüttüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Araklı İlçe Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan'ı gözaltına aldı. TEM Şubesinde sorgusu süren Kaymakam Şıvgın'ın makamı ve konutunda arama yapıldığı öğrenildi.