Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürüttüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Araklı İlçe Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan'ı gözaltına aldı. TEM Şubesinde sorgusu süren Kaymakam Şıvgın'ın makamı ve konutunda arama yapıldığı öğrenildi.
Kaymakam FETÖ'den gözaltına alındı
21.05.2018 - 23:20 | Son Güncelleme: 21.05.2018 - 23:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Araklı İlçe Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Etiketler : kaymakam,
561210 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561210.aspx
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