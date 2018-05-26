Almanya'daki skandal karara sert tepki gösteren AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Almanya’nın terör örgütü yandaşları tarafından yapılan mitinge izin vermesi, demokrasi ve hukuk anlayışıyla bağdaşmaz. Alman makamlarının izniyle terör gösterisi yapılmıştır" dedi.
Bakan Çelik'ten Almanya'ya sert tepki
26.05.2018 - 18:38 | Son Güncelleme: 26.05.2018 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AB Bakanı Çelik, Almanya'daki skandal karara sert tepki gösterdi.
Etiketler : almanya,ömer çelik,
561956 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561956.aspx
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