Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'daki skandal karara sert tepki gösteren AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Almanya’nın terör örgütü yandaşları tarafından yapılan mitinge izin vermesi, demokrasi ve hukuk anlayışıyla bağdaşmaz. Alman makamlarının izniyle terör gösterisi yapılmıştır" dedi.