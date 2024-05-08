Kötü kokular üzerine harekete geçtiler! Evden 10 kamyon çöp çıktı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı. Kötü kokular üzerine harekete geçildiği belirtilirken evde ilaçlama çalışması yapıldı.
Gebze Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna bildirdi.
10 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Kuruldan evin temizlenmesi kararı çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi. Temizlik çalışması başlatan ekipler, 2 günde evden 10 kamyon çöp çıkardı. Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı