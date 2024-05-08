Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kötü kokular üzerine harekete geçtiler! Evden 10 kamyon çöp çıktı

Kötü kokular üzerine harekete geçtiler! Evden 10 kamyon çöp çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kötü kokular üzerine harekete geçtiler! Evden 10 kamyon çöp çıktı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı. Kötü kokular üzerine harekete geçildiği belirtilirken evde ilaçlama çalışması yapıldı.

Gebze Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna bildirdi.

Kötü kokular üzerine harekete geçtiler! Evden 10 kamyon çöp çıktı - 1. Resim

10 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Kuruldan evin temizlenmesi kararı çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi. Temizlik çalışması başlatan ekipler, 2 günde evden 10 kamyon çöp çıkardı. Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'dan Rusya'nın tehditlerine rest! Savunma ataşesi sınır dışı edilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü son yolculuğuna uğurlandı - GündemÖğrencisi tarafından öldürülen müdüre son veda!Her şey İstanbul'un göbeğinde yaşandı! Motosikletle kafeye böyle daldı - GündemMotosikletiyle kafede oturanları ezip geçtiMeteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - GündemMeteoroloji uyardı, o iller için kritik alarm!Okulda katledilen müdürün son anları... Kanlar içerisinde bakakalmış - GündemMeslektaşı, müdürün son anlarını anlattıEşyalarını çalan hırsıza seslendi: Aferin, paranı IBAN'dan atacağım - GündemEşyalarını çalan hırsıza seslendi: Aferin sanaBeton pompası vincinin çarptığı patpat sürücüsü hayatını kaybetti - GündemBeton pompası vincinin çarptığı patpat sürücüsü hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...