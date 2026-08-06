Samsun'da sosyal medyada paylaşılan tüfekli klip nedeniyle düzenlenen operasyonda rapçi Yüşa Keskin ile 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı mahkemece serbest bırakıldı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Çektiği klip yüzünden gözaltına alınmıştı... Rapçi Keskin serbest bırakıldı

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDILAR

Çalışmada rap müzik sanatçısı rapci Keskin olarak tanınan Yüşa Keskin (27) ile motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunan Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen Salihcan Özuygur (27), Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.



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HEPSİ BİRDEN SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerin, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldı. Operasyonda 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yüşa Keskin ile birlikte 4 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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