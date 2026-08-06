Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Çektiği klip yüzünden gözaltına alınmıştı... Rapçi Keskin serbest bırakıldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Çektiği klip yüzünden gözaltına alınmıştı... Rapçi Keskin serbest bırakıldı

Samsun'da sosyal medyada paylaşılan tüfekli klip nedeniyle düzenlenen operasyonda rapçi Yüşa Keskin ile 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı mahkemece serbest bırakıldı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Çektiği klip yüzünden gözaltına alınmıştı... Rapçi Keskin serbest bırakıldı
Başlık ResmiÇektiği klip yüzünden gözaltına alınmıştı... Rapçi Keskin serbest bırakıldı

YAKALANIP GÖZALTINA ALINDILAR

Çalışmada rap müzik sanatçısı rapci Keskin olarak tanınan Yüşa Keskin (27) ile motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunan Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen Salihcan Özuygur (27), Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNERİLEN HABERLER
Rapçi Uzay tutuklandı! Sahnedeki sözleri dolayı gözaltına alınmıştı
GÜNDEM

Rapçi Uzay tutuklandı! Sahnedeki sözleri dolayı gözaltına alınmıştı

HEPSİ BİRDEN SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerin, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldı. Operasyonda 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yüşa Keskin ile birlikte 4 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Altının yükselişi kalıcı mı? İslam Memiş, beklenen kritik verileri işaret ederek uyardı: Bu yıl o yıl değil
Altının yükselişi kalıcı mı? İslam Memiş uyardı
Kaydet
Eski milli futbolcu Serdar Aziz'in acı günü
Eski milli futbolcu Serdar Aziz'in acı günü
Kaydet
Recep İvedik 6 nerede çekildi, Kenya'da mı? İşte Recep İvedik 6 oyuncu kadrosu ve konusu
Recep İvedik 6 nerede çekildi, Kenya'da mı?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.