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Spor

Eski milli futbolcu Serdar Aziz'in acı günü

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Eski milli futbolcu Serdar Aziz'in acı günü

Eski milli futbolcu Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz'in cenazesi Bursa'da defnedildi.

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Eski milli futbolcu Serdar Aziz'in babası Sadri Aziz'in cenazesi memleketi Bursa'da toprağa verildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Geçirdiği kalp krizi sonucu Bursa'da tedavisi süren ve bu sabah yaşamını yitiren Sadri Aziz için Özlüce Ömer Raca Cami'de ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Eski milli futbolcu Serdar Aziz'in babasının cenazesi defnedildi
Başlık ResmiEski milli futbolcu Serdar Aziz'in babasının cenazesi defnedildi

Kılınan cenaze namazının ardından Aziz'in naaşı, Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, oğlu Serdar Aziz ve ailesi ile bazı futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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