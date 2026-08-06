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İlk 11 maç kadrosu! Hradec Kralove-Beşiktaş şifresiz canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?

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İlk 11 maç kadrosu! Hradec Kralove-Beşiktaş şifresiz canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?
Fotoğraf Başlığı Hradec Kralove-Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sezona başarılı bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da play-off turuna bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkarken futbolseverler de karşılaşmanın yayın bilgileri, ilk 11'leri ve maçın detaylarını araştırıyor. Hradec Kralove-Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir soruları ise futbolseverlerin gündeminde.

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Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı eleyerek üçüncü tura yükseldi. Rakip Hradec Kralove ise Norveç ekibi Tromsö'yü iki maçta da mağlup ederek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Bu eşleşmeden galip ayrılan takım UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Elenen ekip ise yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Peki, Hradec Kralove-Beşiktaş şifresiz canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?

Hradec Kralove-Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? İşte maç kadrosu muhtemel 11ler
Başlık ResmiHradec Kralove-Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? İşte maç kadrosu muhtemel 11ler

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ NEREDE İZLENİR?

Hradec Kralove-Beşiktaş maçı tv100 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca S Sport Plus platformundan da canlı olarak izlenebilecek.

Hradec Kralove-Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? İşte maç kadrosu muhtemel 11ler
Başlık ResmiHradec Kralove-Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? İşte maç kadrosu muhtemel 11ler

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasında Hradec Kralove ile Beşiktaş, 6 Ağustos Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Çekya'daki Malsovicka Arena'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Horatiu Feşnic yönetecek. Yardımcılıklarını ise Alexandru Cerei ve Alexandru Mihai Voda yapacak.

Hradec Kralove-Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? İşte maç kadrosu muhtemel 11ler
Başlık ResmiHradec Kralove-Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? İşte maç kadrosu muhtemel 11ler

HRADEC KRALOVE-BEŞİKTAŞ İLK 11 MAÇ KADROSU

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh

Hradec Kralove: Zadrazil, Cihak, Uhrincat, Van Buren, Dancak, Darida, Mihalik, Sloncik, Cech, Horak, Kucera.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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