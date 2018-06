Türkiye Gazetesi

Bu önemli davetlerden biri Mahmepiran aşiretinin önde gelen ismi Çetin Can tarafından verilen iftar yemeği oldu. Aile bireylerinin katıldığı iftar davetinde Osman Nuri Gülaçar’ın Van için isabetli bir tercih olduğunu söyleyen, Can, “AK Parti Van’da doğru ve isabetli bir karar verdi. Sayın Gülaçar, gerek ailesi gerekse toplumun bütün kesimleri tarafından hem sevilen hem de saygı duyulan bir isimdir. Sayın Gülaçar’a her türlü desteği sunmaya hazırız. Bizleri kırmadılar, davetimize icabet ettiler. Kendilerine ve heyetine teşekkür ediyoruz. Osman Nuri Gülaçar’ın Meclis'te bizi temsil etme noktasında etkili bir temsiliyet gerçekleştireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. Can, AK Parti’nin başarılı olması için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını dadile getirdi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da davette bir konuşma yaptı. Mahmepiran aşiret lideri Çetin Can’a, bu nazik davetinden dolayı teşekkür eden Gülaçar, sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıştırıcı değil birleştiği olacağız. Ötekileştiren değil kucaklayan olacağız. Van halkı olarak bir birimizi seveceğiz ve kucaklayacağız. Rabbim bizleri, bize güvenen dostlarımıza karşı mahçup etmesin. Biz de bu gün bize evinin kapısını açan Çetin Can bey’e teşekkür ediyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz hep devam eder.” Gülaçar, bu önemli yolda kendilerini yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Gülaçar, Van’daki kanaat önderlerini ziyaret programına Alan aşireti lideri Abdurrahman Şeylan ile devam etti. Abdurrahman Şeylan evinde misafir ettiği Osman Nuri Gülaçar’ın Van için, halkımız için büyük bir şans olduğunu ifade etti. Bu toprakların hakkettiği ilgiyi ve yüksek temsiliyeti, toplumuna karşı duyduğu derin hürmet ve muhabbet sayesinde Osman Nuri Gülaçar tarafından göreceğini ifade eden Şeylan, çıktığı bu yolda Gülaçar’a desteklerini esirgemeyeceklerini sözlerine ekledi.

Osman Nuri Gülaçar da davette şu konuşmayı yaptı: "Herşeyden önce ziyaret taleplerimizi kırmayıp ve davetimizi kabul etme nezaketinde bulunduğu için Abdurrahman Şeylan Beye ve onun şahsında temsil ettiği bütün herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu toprakların hak ettiği konuma taşınabilmesi için elimden geleni yapacağım, bundan endişeniz olmasın. Ama bu sadece benim yapabileceğim bir iş değil. Hem seçilme sürecinde hem de seçildikten sonraki süreçte teklif ve eleştirilerinizin de bana yol göstereceğini, ufuk olacağını bilmenizi isterim. Hep beraber, el ele başaracağız inşallah."



Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret güzel temennilerle son buldu.

Gülaçar’ın ziyaret ettiği bir diğer kanaat önderi de Ezdinan Aşireti lideri M. Salih Özbek oldu. M. Salih Özbek’in evinde gerçekleşen ziyaret misafirler ve Osman Nuri Gülaçar arasında sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. M. Salih Özbek, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sayın vekilimiz ile geçmişe dayanan güçlü aile bağlarımız var. Hem yetişme tarzı, hem gelenek, görenek ve örfü ile hem de taşıdığı kaygılar ve endişeleri ile Osman Nuri Gülaçar’ın bizim toplumsal dokumuza uygun güçlü bir aday olduğunu ifade etti. Kendilerinin tek beklentilerinin seçim sonrasında bizleri, bu halkı, sorunlarımızı unutmadan güçlü bir temsiliyet gerçekleştirmesidir. Doğru ve hayırlı her çabasında sonuna kadar kendisinin yanında olacağız ve dualarımızı da esirgemeyeceğiz."

Osman Nuri Gülaçar da davette yaptığı konuşmada sözlerine M. Salih Özbek'e teşekkür ederek başladı. "Kıymetli M. Salih Özbek bey, ziyaret talebimizi geri çevirmedi ve bizleri kabul etti. Kendisine ve kendisinin şahsında tüm aile fertlerine çok teşekkür ediyorum." diyen Gülaçar şöyle konuştu: "Elbetteki ben de sizinle aynı kaygıyı taşıyorum. En hayırlınız toplumuna hizmet edendir. Buna yürekten inanıyorum. Ve bunun gereği olarak da sorunlarımız, taleplerimiz üzerinde kafa yorarak problemleri çözüm noktasında gayret içerisinde olacağım. Ama bunun için hem seçilme sürecinde ve hem de seçildikten sonraki süreçte desteklerinizi bekliyorum. Her yerde ifade ediyorum “Eger em nebin yek, em ê herin yek bi yek.”