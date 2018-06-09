Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan yardımcılığı kaldırılıyor, siyasi müsteşarlık geliyor.

CEO DÖNEMİ

Genel müdür ve üzerindeki kadrolar süreli görevler olacak. Oluşturulacak üst yönetici (CEO) kadrolarına özel sektörden de atama yapılabilecek.

Bu kadroların maaşları üst kademe yöneticilik tazminatı ile desteklenecek.

ÜÇLÜ KARARNAME BİTİYOR

Başbakanlık'taki bağlı ve ilgili kuruluşlar, bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı'na ve Cumhurbaşkanı yardımcılığına bağlanacak. 6400 ve üzeri göstergelerde olan üst kademe yöneticileri ilgili bakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Bakanlar kurulu kararı ile atama usulü de kalkıyor. Genel müdürün altındaki kadrolar ilgili bakan tarafından atanabilecek.

Kaymakamlar, valiler, vali yardımcıları il emniyet müdürleri ve il müdürleri ilgili bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanacak.

VATANDAŞIN DERDİ DİNLENECEK

Vatandaş odaklı yönetim tarzı başlıyor. Artık vatandaş talepleri ve tüm dilekçeler idari süreçlerin hızlanması amaçlı olarak 30 gün içinde cevaplanacak.

30 gün içinde sorunu çözülemeyen vatandaşın talepleri Cumhurbaşkanlığı CİMER aracılığı ile takip edilecek.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlarla ilgilenmek amacıyla halkla ilişkiler birimi kurulacak.

Kalkınma Bakanlığı müsteşarlık şeklinde örgütlenecek ve Cumhurbaşkanlığı yardımcısına bağlanacak. Bakanlıkların eylem planları bu müsteşarlık tarafından yerine getirilecek.

Bütçenin uygulanması ve takibi Maliye bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşlarla ilgilenmek amacıyla halkla ilişkiler birimi kurulacak.