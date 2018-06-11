Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnce, canlı yayınlanan programda, “Harp Akademileri’ni kapattılar, Milli Savunma Üniversitesi kurdular, rektör atadılar, o da FETÖ’cü çıktı” iddiasında bulundu. İnce’nin bu sözleri üzerine Rektör Afyoncu, hakkındaki iddiaya cevap vermek için programa bağlanmak istedi. Sunucu, Afyoncu’nun programa bağlanmak istediğini söyleyince İnce, “Doğru’dur. Dekan olacak o. Ben 4 yıllık üniversite mezunuyum o yüzden, rektör ve dekan ayrımını bilirim” dedi. Ancak İnce’nin “FETÖ’cü dekan” iddiasının da hata olduğu ortaya çıktı. Sunucu bir kere daha cevap hakkı için telefon bağlantısı talebi olduğunu bildirdi. İkinci defa “yalanlanan” İnce, gergin ve kızgın bir ifade ile her isteyenin programa bağlanmamasını istedi. Muharrem İnce’nin işaret ettiği kişinin üniversitede görevli 150 şube müdüründen biri olan Kadir Atakan olduğu belirtildi.