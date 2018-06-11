Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

'YEŞİLE GERİ DÖNÜYORUZ'

Biz projelerin vaadini yapanlardan değiliz. Biz icraatlerimizle konuşuyoruz. Bay Kemal'in adamlarına söyleyin. Bursa'ta 44,5 katrilyon yatırım yaptık. Eski stadın yerine inşallah Millet bahçesi yapacağız. Yeşile yeniden geri dönüyoruz. Bursa'ya Türk İslam Eserleri müzesi kazandıracağız.

Hızlı tren hattı tamamlandığında Bursa-Eskişehir arası 1 saat olacak. Bursa'ya yüksek hızlı tren garı yapacağız. İznik barajının yapımına başladık. Yükseköğrenim öğrencilerimiz için 2738 kişi kapasiteli yurt binaları inşa ettik. Birkaç yıla kadar Bursa'ya Nilüfer'e Mustafa Kemal Paşa'ya toplamda 7250 kişilik yeni yurtlar açıyoruz.

'BAY KEMAL YALAN SÖYLÜYOR'

Bay Kemal çiftçi aç diyor. Yalan söyleme, düsüt ol dürüst. Ama bu adamın hayatında dürüstlük yok. Bay Muharrem de çırak. Al birini vur ötekine. Bay Kemal senin ekonomi dersi alman lazım. Büyüme nedir bilmiyor. Bay Kemal büyüyen Türkiye olmasa bu projeler yapılır mı? Hindistan'dan sonra dünyada ikinci olduk.

'BUNLARIN GÖZÜ DÖNMÜŞ'

Türkiye'de muhalefet yıllardır bir türlü akıl erdiremediğim kötü bir huyu var. Bunlar kendileri hiçbir şey yapmadan iktidar olmak istiyor. İkbalini kendi ülkesinin batmasına bağlamış vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü dönmüş bir muhalefetimiz var. O nedenle bunlara yıkım ekibi diyoruz.

Bu çolpa herifler, milletimizin kazanımlarına göz dikmiş durumdalar. Yalan mı yalan bunlarda. Ne oldu, Man Adası'nda benim paralar vardı, ailemin paraları vardı. Yargı ne karar verdi, bunları 197 bin liraya mahkum etti. Şimdi Bay Kemal AİHM'e gidecekmiş, nereye gidersen git. Dostların olabilir git. Getir göster makbuz falan ne oldu, hepsi yalan

'ÇAKMA KILIÇDAROĞLU'

Biz CHP Genel Başkanı'nın çarkçılığına, yüzü kızarmadan yalan söylemesine alışkındık. Bunların adayı da başımıza kesildi. O da küçük çakma Kılıçdaroğlu. Dün sakın Afrin'e girmeyin diyorlardı. Bugün sakın Kandil'e girmeyin diyorlar. Biz millet Kıraathanesi, kültür, okuma diyoruz onlar işin kekine takılıp kalmışlar.

Toplasanız CHP'ye bir genel başkan etmeyecek adamlar, 'Ülkeyi bize teslim edin' diyorlar. Önce partilerine sahip çıksınlar. Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirdik ama anamuhalefetin zihniyetini değiştirmeyi henüz başaramadık. O da olacak inşallah

'BAY MUHARREM'İ EFKAR BASIYOR'

Askerimiz Kandil'e ilerledikçe Muharrem'i efkar basıyor. Herhalde Kandil'en telefon geliyor. Cumhurbaşkanı adayı değil sanki telefon operatörü.