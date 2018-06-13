Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak,  "tedbiren tahliyesini" isteyen HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın  tahliyeye yönelik tedbir talebinin reddedildiği öğrenildi. Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, tahliye isteminin Ankara  19. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesi üzerine avukatları aracılığıyla 29  Mayıs'ta Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmış, başvurusunun öncelikle  görüşülmesini isteyerek, tedbir talebinde bulunmuştu.

Demirtaş'ın "tedbiren tahliye talebini" aynı gün inceleyen Anayasa  Mahkemesi ilgili komisyonunun, bu talebi reddettiği ve başvuruyu esas yönünden  inceleme yapılmak üzere ilgili bölüme sevk ettiği belirtildi.Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü uyarınca, tedbir talebi, başvurucunun  yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike  bulunduğunun anlaşılması üzerine verilebiliyor. Yüksek Mahkemenin de "başvurucunun ceza infaz kurumunda tutulmasının  yaşamına, maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair  derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna  vararak, bu aşamada başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmesi  gerektiği" yönünde karar verdiği öğrenildi.

Seçme ve seçilme hakkının ağır ihlali olduğu iddiası

Bireysel başvuru dilekçesinde, Demirtaş'ın 4 Kasım 2016'dan bu yana  tutuklu bulunduğu hatırlatılarak, bu tutukluluk durumunun, başvurucunun, seçme ve  seçilme hakkının ağır ihlali olduğu, cumhurbaşkanı adayı olarak tutukluluğunun  devamının, ihlalin ağırlığını daha da artırdığı öne sürülmüştü.

Anayasa Mahkemesinin, 2013'te CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay  hakkında verdiği "hak ihlali" kararının anımsatıldığı dilekçede, Demirtaş'ın  tutukluluk halinin, diğer beş adayın her türlü propaganda araçlarından  yararlanarak seçim çalışması yürüttüğü dikkate alındığında, bu şartlarda yapılan  cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine gölge düşüreceği savunulmuş ve  Demirtaş'ın tahliye edilmesi istenmişti.