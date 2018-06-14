Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Başbakan Yıldırım, OHAL'in bitiş tarihini açıkladı. Yıldırım, "Temmuz'un 17'si veya 18'i bitmiş oluyor, tekrar uzatılmayacağını düşünüyorum." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"FAİLLERİN VEYA ZANLILARIN PKK SEMPATİZANI OLDUĞU YÖNÜNDE KAYITLAR VAR"

Suruç saldırısıyla ilgili gelen ilk işaretler arkasında bölücü örgütün olduğu yönünde.

Emniyet, valimiz, kaymakam olayları yatıştırmak için gerekli gayreti gösteriyor. Şu anda kontrol altına alınmış durumda. Faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var.

"SURUÇ'TA BÖYLE BİR OLAYIN OLMASINI TASNİF ETMİYORUZ"

Suruç'ta böyle bir olayın olmasını tasnif etmiyoruz. Sebebi ne olursa olsun, zorla, kanla seçim kazanılmaz. Seçim demek demokrasi demek, seçim demek insanların iradelerini hür bir şekilde sandığa yansıtması demek.

"KANDİL OPERASYONU TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK MESELESİDİR"

Kandil operasyonu Türkiye'nin güvenlik meselesidir. Operasyonlar seçime endeksli değildir. PKK ile mücadelede İran bizimle işbirliğine hazır.

Biz gerek FETÖ, gerek PKK, Türkiye'nin bekası meselesi olarak görüyoruz. Terörün komşu ülkelerde ülkeyi yok ettiğini gözümüzle görüyoruz. Terör, hala Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi. Muhalafetin cumhurbaşkanı adayları, terörle mücadele konusunda önemli bir söylem ortaya koymuyorlar. Bu memleket meselesi dediğiniz zaman birileri desteğini mi çekecek böyle bir endişeniz mi var?

"CHP İLE HDP ARASINDA İŞBİRLİĞİ VAR"

Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek ne oluyor. Ciddiyetsizlik diz boyu gidiyor. CHP ile HDP arasında işbirliği var. Öyle bir şey olmasa teröre ve terör destekçilerine karşı aslanlar gibi çıkıp bağıran çağıran kaç tane parti var, Milli İttifak dışında var mı? Bu konunun vazgeçilmez bir beka meselesi olduğunu biliyoruz. Türkiye üzerinde emperyal bir oyun var, güney sınırımızda. Bu plan terör devleti kurarak Türkiye'yi terbiye etme planıdır, pasifize etme planıdır.

"KÜRTLERİN EN BÜYÜK SORUNU PKK'DIR"

Kürt vatandaşlarımız üzerinden oynanan oyuna dur diyeceğiz. Kürtlerin en büyük sorunu PKK'dır. Çözüm bu PKK terör örgütünü bitirmektir. Aramıza husumet sokan bunlardır. Türk'ü de Kürdü de gözünü kırpmadan öldüren bunlardır. Bunların üst aklı dışardadır, bellidir.

"OHAL'İN TEKRAR UZATILMASINI BEKLEMİYORUM"

OHAL konusunda sayın Cumhurbaşkanımız zaten çok net ifade etti. Yeni dönemde Temmuz'dan sonra OHAL'in tekrar uzatılmasını beklemiyorum.

"DOLAR KARŞISINDA BİRÇOK ÜLKENİN PARASI ZAYIFLADI"

Sadece bizim paramız dolar karşısında zayıflamadı, birçok ülkede oldu. Dışımızdaki şartlardan kaynaklı bir durum var, ne yaparsak yapalım düzelteceğimiz bir durum değil, kurla ilgili 8 olsun 10 olsun, muhalefetin arzusu bu, seçimde biz bundan avanta sağlayalım, beklentileri bu.

"ABD İLE FETÖ KONUSUNDA ANLAŞAMIYORUZ"

ABD ile FETÖ konusunda anlaşamıyoruz, bu meseleyi bir şekilde çözmemiz lazım. ABD'nin net bir tutumunu bekliyoruz, öncelikle bu konu halledilmeli. Münbiç'te başlatılan süreç daha ileri bir noktaya getirilir.

"YENİ HÜKÜMET BEDELLİ KONUSUNU ÖNCELİKLİ OLARAK ELE ALACAK"

Bu konuda çokça açıklama yaptık, bizim bu konuda bakışımız çok net. 5 milyondan fazla askerlik çağına gelmiş genç var. Kimisi 30 yaşında kimisi 20 yaşında ama sorunlu. Yılda 350 bin genç asker olabiliyor. İşin adını bedelli koymak da yanlış. Öyle bir çalışma yapıyoruz ki bu mesele artık konuşulmasın. Yeni hükümet bu konuyu öncelikli olarak ele alacak, sorunun kaynağı ve büyüklüğü belli, tarafların görüşleri alınmak suretiyle kalıcı bir düzenlemeye gidilecek. Toplumsal beklenti görülmüş vaziyette.