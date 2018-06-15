Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Milletvekili seçiminde farklı, cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı tercih yapmayı arzu edenlere diyoruz ki, gelin hem milletvekilliği seçiminde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihlerinizi aynı yönde kullanın. Meclis'te öyle bir yapı oluşturalım ki, muhalefetin şu eskiye dönüş, 16 Nisan'ın öncesine dönüş hayallerini tamamen suya düşürelim." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından, parti binası önünde gerçekleştirilen bayramlaşma programına katılan Işık, burada yaptığı konuşmada, milletin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Dün Suruç'ta meydana gelen terör hadisesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Işık, bu cüreti gösterenlerin en ağır cezayı alması konusunda yargının gereğini yapacağına inandığını vurguladı.

"Muhalefetin 16 Nisan'ın öncesine dönüş hayallerini suya düşürelim"

Işık, 24 Haziran'da, 16 Nisan'da halkın desteğiyle resmiyet bulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulamaya geçeceği, fiilen uygulanacağı ilk seçimin yapılacağını belirtti.

Bu seçimin son derece önemli olduğuna değinen Işık, şöyle devam etti:

"Bu sistemin doğru kurgulanması ve iyi bir başlangıç yapması için 24 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda güçlü bir oyla seçilmesi bizim açımızdan çok önemli ama yeterli değil. Yeterli olan nedir? Bu sistemin hayata geçmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Cumhurbaşkanımıza destek olacak bir çoğunlukla oluşması. Onun için, milletvekili seçiminde farklı, cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı tercih yapmayı arzu edenlere diyoruz ki, gelin hem milletvekilliği seçiminde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihlerinizi aynı yönde kullanın. Meclis'te öyle bir yapı oluşturalım ki, muhalefetin şu eskiye dönüş, 16 Nisan'ın öncesine dönüş hayallerini tamamen suya düşürelim."

"Milletin iradesine saygı duyulmadı"

24 Haziran'da muhalefetin bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacağına inandığını söyleyen Işık, muhalefetin millet iradesine saygı duymadığını, saygısızlık yaptığını ifade etti.

Işık, bu muhalefet karşısında hem cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir destek alması hem de milletvekili sayısı olarak Meclis'te AK Parti'nin tek başına 300'ün üzerinde bir milletvekili çıkarması için gece-gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Seçimlere 9 gün kaldığına işaret eden Işık, teşkilatların bu zamanı en iyi şekilde kullanmalarını istedi.