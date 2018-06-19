Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, burada yaptığı açıklamada 24 Haziran seçimlerine değinerek, "Bu aziz millet bu zamana kadar hep sağduyuyla, en doğru şekilde karar verdi. 24 Haziran'da da bir önceki seçimlerden daha büyük bir sorumlulukla, evlatlarının geleceği için, Türkiye'nin geleceği için çok doğru, yerinde, sağlıklı bir karar vereceklerine inanıyorum." dedi.

Bakan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bizim inancımız odur ki AK Parti 300'ün üzerinde milletvekili ile temsil edilecek. Cumhur İttifakı yani MHP'den gelen milletvekilleriyle çok rahat bir şekilde Mecliste Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacak, yasaları çıkartacağız diyoruz."

AK Parti hükümetinin döneminde, 16 yıllık dönemde en büyük reformların eğitimde yapıldığını belirten Yılmaz, "58 bin derslik ihtiyacımız var. 47 bin dersliği şu anda planlıyoruz, yapıyoruz." ifadelerini kullandı.