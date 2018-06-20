Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki sözde lideri terörist  başı Murat Karayılan, örgütün yayın organları ANF'ye verdiği röportajla "HDP'ye  oy verin" çağrısı yaptı. Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimleri  öncesi, terörist başı Murat Karayılan'ın Hollanda'da faaliyetlerini sürdüren,  örgütün yayın organı ANF’ye verdiği röportaj, HDP'nin siyasi politikalarını ve  milletvekili adaylarını Kandil'in belirlediğini gözler önüne serdi.

PKK'nın sözde lideri, HDP adaylarının ve politikalarının  belirlenmesinde esas merkezin Kandil olduğunu ortaya koyan bu röportajında, tüm  Kürtlerin HDP'ye oy vermesini istedi."HDP’nin barajı aşması yeni bir soluk getirecektir, demokrasi  kapılarını aralayacaktır, Kürt halkının iradeleşmesi ve özgürlüklerin önünü  açacaktır." diyen sözde lider Karayılan, "Eğer baraj aşılmazsa Kürt iradesi  Meclis'e yansımayacak, AK Parti de bundan istifade ederek çoğunluk sağlayacak ve  diktatörlük gelişecektir." ifadelerini kullandı.

  Başta Mehdi Eker olmak üzere AK Parti'nin önemli isimlerini de hedefe  koyan Karayılan, AK Parti'nin HDP'nin baraj altında kalmasından istifade ederek  çoğunluk sağlayacağı ve diktatörlüğün gelişeceğini öne sürdü.  "Böylesi bir havada kimse parti tercihlerimizi serbest bırakacağız  dememeli." tehdidini de savuran Karayılan, bağımsız adaylarla seçime katılan  isimleri de hedefe aldı.Karayılan, bu kişilerin de oyları bölerek AK Parti'ye hizmet edeceğini  iddia ederek Kürtlerin yanı sıra sol ve demokratik kesimleri HDP'ye oy vermeye  çağırdı.

Elebaşı Karayılan, "Türkiye demokratik bir ülke mi, diktatoryal bir  ülke mi olacak, seçimlerle belirlenecek. Bunun için tüm Türkiye partileri,  örgütleri, sol demokratik kesimleri, kadınları, gençleri ve Türkiye’de istikrar  ve demokrasini gelişmesinin isteyen herkes bunu düşünmeli. AK Parti'nin hile ve  baskıyla HDP’yi baraj altında bırakmasına izin vermemelidir." ifadelerini  kullandı.