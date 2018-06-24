Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin kabul edildiği referandum gecesinde kendini “mühürsüz oy” tezgâhının içinde bulan Türkiye, bugün de yeni oyunlarla benzer tartışmalar yaşayabilir. Bu yüzden seçmenin sandık başında bazı kurallara riayet etmesi gerekiyor. Bunlar şöyle sıralanıyor.

Pusulanın konulacağı zarfın üstünde Yüksek Seçim Kurulunun amb-lemi, ilçe seçim kurulunun ve sandık kurulunun mührü bulunmasına dikkat edin. Pusulanın arkasında sandık kurulunun mührünün olduğunu kontrol edin. Mühür yoksa “Bunda mühür yok” diye itiraz edin.



MÜREKKEP KARIŞMASIN

Pusulada bir adaya veya partiye önceden mühür vurulup seçmenin eline verileceği söylentileri bulunuyor. Sandık görevlilerinden alacağınız pusulada herhangi bir tercih kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.

Size iki ayrı pusula verilecek. Birisinde cumhurbaşkanı adayları, diğerlerinde partiler bulunacak. İki pusula tek zarfa konulacak. Her iki ayrı pusulaya tercih mührü vurulacak. Katlamayı mühürlerin birbirine değmesini ve mürekkebin diğer alanları taşmasını engelleyecek şekilde yapın.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın. İmzayı, isminizin karşılığındaki alana atın. Başkasının hak gasbına uğramasına yol açmayın.

Oy pusulasının üstündeki “.... ili numaralı seçim çevresi” ibaresi bulunuyor. Pusulanın kendi şehrinize ait olup olmadığını kontrol edin.

DÜNYA SEÇİM GÖRSÜN

Bugün yapılan seçim için 8 uluslararası kuruluş ve 415 gözlemcinin Yüksek Seçim Kuruluna akreditasyonu sağlandı. Seçimi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) 234, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinden (AGİTPA) 72, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden (AKPM) 35, Akdeniz Parlamenter Asamblesinden (AKDENİZPA) 10, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinden (KEİPA) 5, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinden (TÜRKPA) 15, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinden (Türk Konseyi) 21 ve Şanghay İşbirliği Örgütünden (ŞİÖ) 23 olmak üzere 415 kişi süreci takip edecek.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü özellikle yabancı gazetecilerin seçim sonuçlarını kolaylıkla takip edebilmeleri için Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da basın merkezi kurdu. Genel Müdür Mehmet Akarca, “Ne kadar özgürlükçü, ne kadar tarafsız, ne kadar bağımsız bir ülkede yayın yaptıklarını da bir kez daha anlayacaklar” dedi.