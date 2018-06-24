Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti'den istifa edip CHP saflarında hızla yer bulan Ruhat Mengi, sosyal medya üzerinden seçim üzerinde spekilasyon oluşturmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

UÇUCU MÜREKKEP YALANI

Mengi, provokatif çalışmasında yalnız kalmadı. Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel, Sözcü editörü Nuray Tarhan da aynı iddiada bulundu. İddiaya göre, CHP seçmeninin oy kullanacağı sandıklarda kullanılmak üzere gönderilen mühür mürekkepleri uçucuydu.

CHP'Lİ MÜŞAHİTLER ALGIYA SON VERDİ

Basıldıktan kısa bir süre sonra yok olup gidiyor, zarflarda boş atılmış oylar oluşuyordu ki iddialara yalanlama da yine CHP'lilerden geldi.