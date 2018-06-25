Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, katıldığı televizyon programında seçimleri değerlendirirken MHP'nin kesinlikle barajı geçemeyeceğini iddia ederek "MHP barajı geçsin, Tandoğan Meydanı'nda anırmazsam şerefsizim. Hadi anırtın lan beni." ifadelerini kullanmıştı. MHP'nin 24 Haziran seçimlerinde 11,1 oy oranına ulaşmasının ardından gözler Yaşar Okuyan çevrildi.
'Tandoğan'da anırırım' demişti! Gözler ona çevrildi
25.06.2018 - 08:37 | Son Güncelleme: 25.06.2018 - 08:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP'nin kesinlikle barajı geçemeyeceğini iddia ederek "MHP barajı geçsin, Tandoğan Meydanı'nda anırmazsam şerefsizim" Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'ın ne yapacağı merak konusu...
Etiketler : Yaşar Okuyan,Tandoğan Meydanı'nda anırırım,
568723 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/568723.aspx
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