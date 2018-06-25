Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, katıldığı televizyon programında seçimleri değerlendirirken MHP'nin kesinlikle barajı geçemeyeceğini iddia ederek "MHP barajı geçsin, Tandoğan Meydanı'nda anırmazsam şerefsizim. Hadi anırtın lan beni." ifadelerini kullanmıştı. MHP'nin 24 Haziran seçimlerinde 11,1 oy oranına ulaşmasının ardından gözler Yaşar Okuyan çevrildi.