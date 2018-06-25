Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarında oy verme noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda 38 bin 608 oy kullanıldı. Recep Tayyip Erdoğan 14 bin 954 oyla birinci, Muharrem İnce 14 bin 601 oyla ikinci, Selahattin Demirtaş 2 bin 325 oyla üçüncü, Meral Akşener bin 839 oyla dördüncü ,Temel Karamollaoğlu 294 oyla beşinci, Doğu Perinçek ise 112 oyla altıncı sırada yer aldı.

Oyların 27'inci dönem milletvekili genel seçimine göre dağılımı ise şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 12 bin 937

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10 bin 439

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5 bin 262

İYİ Parti (İYİ) 2 bin 565

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bin 896

Saadet Partisi (SP) 380

Vatan Partisi 130

Hüdapar 64