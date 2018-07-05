Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- TBMM yeni dönemde göreve başlayacak. Bütün milletvekillerine başarılar diliyoruz. Yeni yasama döneminin başarılı geçmesini diliyoruz. Yeni dönemde siyasi parti ayrımı yapmaksızın hepsine başarı diliyoruz. Yeni dönemde etkisizleştilmeye çalışılan TBMM'yi yetkilerini koruma ve kullanma konusunda kararlı bir tutum bekliyoruz.

'ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ'

Milletvekilleri mazbatalarını aldılar. 600 milletvekili. YSK seçim sonuçlarını açıkladı. TBMM göreve başlayacak. Yeni dönem ne yazık ki kötü başladı. Kötü devam etmemesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İDDİALARI

Bu konular değerlendirildi. Genel Merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur.