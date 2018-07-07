Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Emniyet ve TSK başta olmak üzere birçok devlet kurumunda ihraçlar oldu. Başbakan Yıldırım'ın ''Son OHAL KHK'sı bu gece yayımlanacak'' açıklamasının ardından gözler yayımlanacak OHAL KHK'sına çevrilmişti. FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen binlerce memurun devletle ilişiği kesildi. Yayımlanan KHK ile isim isim ihraç listesi de merak içerisinde sorgulanıyor. 699 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununda değişiklik yapan KHK, gece geç saatlerde yayımlandı. Bu KHK'nın ardından Emniyet, TSK ve diğer devlet kurumlarından FETÖ ile irtibatlı devlet memurlarının isim isim ihraç listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

OHAL KHK'sı yayınlandı | Emniyet ve TSK İhraç Listesi resmi gazete | Son Yeni KHK ihraç listesi PDF Başbakan Yıldırım, ''Son OHAL KHK'sı bu gece yayınlanacak, ihraçlar olacak'' açıklamasının ardından 699 sayılı OHAL'in yeni KHK'sı yayımlandı. Başbakan Yıldırım'ın açıklamasının ardından yeni KHK ihraç listesi merak konusu oldu. Bütün kurumlardan ihraç olacağını söyleyen Başbakan Yıldırım, ağırlıklı olarak Emniyet ve TSK'dan ihraçların olacağını ifade etmişti. Son ve yeni KHK ihraç listesinin PDF dökümü haberimizde yer alıyor.

2018 son KHK ile isim isim ihraç listesi

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya'da Köşkü muhabirleriyle yaptığı toplantının ardından son OHAL KHK'sının yayımlanacağını ve TSK ve Emniyet başta olmak üzere birçok devlet kurumundan ihraçların olacağını açıklamıştı. Gece geç saatlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununda değişiklik yapan KHK yayımlandı. Emniyet'te FETÖ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen binlerce memur, kurumdan ihraç edildi. Yine TSK'dan da binlerce ihraç olacağı ifade edildi. Diğer tüm kurumlarda yapılan ihraç listesi için aşağıda belirttiğimiz linke tıklayabilirsiniz.

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