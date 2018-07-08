Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Yıldırım, iki yılda toplam 11’i Avrupa’ya, 6’sı Asya’ya, 5’i Kafkasya’ya, 3’ü KKTC’ye, 1’i Amerika’ya, 1’i Orta Doğu’ya, 1’i Balkanlara, 1’i Körfez Bölgesi’ne olmak üzere 21 ülkeye 29 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Yıldırım bu ziyaretlerinde toplamında 147 bin km yol yapmış oldu.

Yıldırım, İngiltere Başbakanı May, Almanya Başbakanı Merkel ile Bulgaristan, Pakistan, Ukrayna ve Ürdün başta olmak üzere yaklaşık 41 mevkidaşını misafir ederken, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve uluslararası yatırımcı sıfatıyla Türkiye’yi ziyaret eden 180 yetkiliyi de kabul etti. Sadece bu yıl Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Moğolistan, Afganistan, Almanya ve İspanya ziyaretlerinde bulunan Yıldırım, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Yıldırım, ekonomi ve siyaset dünyasının önde gelenleriyle de bir araya geldi. Yıldırım, 2018'de Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman'ı Ankara'da ağırladı.

Başbakan Yıldırım, görev süresince yurt içinde 81 İl’e 219 kez yurt içi ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım bu süreçte en çok İstanbul, seçim ili İzmir ve memleketi Erzincan’ı ziyaret etti. Başbakanlığı döneminde Yıldırım uçak ile 355 saat uçarak, 238 bin km yol kat etti. Yıldırım, yurt içinde 238 bin km, yurt dışında da 147 bin km olmak üzere toplam 385 bin km yol kat etti. Bu ziyaretlerle birlikte 540 saat uçakla yolculuk yapmış oldu. Dünyanın Ekvatordan çevresinin uzunluğunun 40 bin km olduğu dikkate alındığında Başbakan Yıldırım görev süresince yaptığı ziyaretler dünyanın çevresinde 10 tura eşit oldu.