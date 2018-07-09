Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK il Milli İstihbarat Teşkilatı'nda değişiklikler yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "MİT" olarak değiştirilirken, "Müsteşar" ibaresi ise "Başkan" şeklinde düzenlendi.

2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği Kanunu" yürürlükten kaldırıldı.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na ait her türlü hak ve yükümlülükler İçişleri Bakanlığı'na devredildi.

KHK ile yapılan değişikliğe göre subayların bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılıp kısaltılabilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı