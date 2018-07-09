Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi resmen başladı.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreninin ardından, "Her şey gayet güzel oldu milletin önünde. İnşallah bundan sonraki daha güzel olur. Hayırlı olsun" dedi. Yanı sıra Erdoğan, gazetecilerin "Artık Başkanım mı diyeceğiz" sorusuna kafasını sallayarak cevap verdi.

ARACI ÇİÇEKLERLE KAPLANDI

Öte yandan Meclis yolunda Erdoğan'ı bekleyen vatandaşların attığı çiçekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracı çiçeklerle kaplandı.