Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) gelerek yemin etti. Yemin töreninin ardından Anıtkabir'e geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törene katılacak. Erdoğan'ın süvari birliğiyle Beştepe'ye girişi sırasında 101 pare top atılışı yapılacak. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek. Beştepe'de görevli birlikte yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak törende misafirlere darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edilecek. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak. Ayrıca tören gününe özel pul bastırıldığı da öğrenildi.