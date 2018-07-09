Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı. Buna göre, Savunma Bakanlığına Akar getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 29. Genelkurmay Başkanı Akar, 1972'de Kara Harp Okulu'ndan ve 1973'te Piyade Okulu'ndan mezun oldu.1973-1980 yılları arasında Trakya hududunda, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Kıbrıs'ta tesis edilen ara bölgede ve Kara Harp Okulu'nda takım, bölük komutanlığı ve bilgi işlem subaylığı yapan Akar, 1982'de Kara Harp Akademisi'nden, 1985'te Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden, 1987'te ABD Silahlı Kuvvetler Kurmay Koleji'nden mezun oldu.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı da dahil çeşitli karargah ve birliklerde görevler yapan Akar, 1998'de tuğgeneralliğe terfi etti. Bu rütbeyle 1998-2000 yıllarında Tunceli'de İç Güvenlik Tugay Komutanlığı, 2000-2002'de İtalya'daki Müttefik Kuvvetler Güney Bölge Komutanlığı Karargahı Plan ve Prensipler Başkanlığı görevlerini yürüten Akar, 2002'de tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesiyle 2002-2005'te Kara Harp Okulu Komutanlığı, 2005-2007'de Kara Harp Akademisi Komutanlığı yapan Akar, 2007'de korgeneral oldu.

SINIR ÖTESİ HAREKATLARI

Korgeneral rütbesiyle 2007-2009'da Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, 2009-2011'de 3'üncü Kolordu Komutanlığı yapan Akar, 2011'de orgeneralliğe terfi etti.Akar, orgeneral olarak 2011-2013'te Genelkurmay İkinci Başkanlığı , 2013-2015'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptıktan sonra 18 Ağustos 2015'te Genelkurmay Başkanlığı görevini devraldı.