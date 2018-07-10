Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanlığı görevine getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk kabinesinde bizlere Millete hizmeti layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Güçlü Türkiye için hakkıyla hizmet edebilmeyi nasip eylesin." değerlendirmesinde bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni kabine açıklaması
10.07.2018 - 01:13 | Son Güncelleme: 10.07.2018 - 01:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Rabbim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Güçlü Türkiye için hakkıyla hizmet edebilmeyi nasip eylesin." ifadesini kullandı.
Etiketler : içişleri bakanı,süleyman soylu,
570909 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570909.aspx
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