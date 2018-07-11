Soma davasında Can Gürkan 15 yıl, Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, Akın Çelik 18 yıl 6 ay, İsmail Adalı 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezalarında indirim yapılmadan tutukluğun devamına karar verildi.
Son dakika... Soma davasında cezalar belli oldu
11.07.2018 - 10:02 | Son Güncelleme: 11.07.2018 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Soma davasında mahkeme kararını verdi. Sanıkların cezalarında indirim yapılmadan tutukluğun devamına karar verildi.
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571095 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/571095.aspx
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