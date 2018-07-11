Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Adası'nın yıkım çalışmaları tekrar başladı. Büyük bölümü geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan Galatasaray Adası'nda yıkım çalışmaları tekrar başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ofis ve yazlık restoranı yıkmak üzere Galatasaray Adası’na gitti.

Geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bölümü yıkılan Galatasaray Adası’nda bu sabah itibariyle ikinci yıkım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ofis ve yazlık restoranı yıkmak üzere Ada’ya gitti. Geçtiğimiz haftalarda Ada’daki havuzun yeniden düzenlendiği ve yaz sezonunda hizmete gireceği söylentileri çıkmıştı. Bu haberler üzerine İBB ekipleri Ada’ya giderek havuzun fayanslarını sökmüştü. Bu sabah itibariyle ekipler yıkım işlemleri için yeniden Ada'ya gitti. (Habertürk)