Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ Silivri kura konut sonuçları tam liste açıklandı mı? İsim isim konut kura listesi bekleniyor... Konut için başvuranlar heyecanla bu sonucu bekliyor. TOKİ Silivri 1356 konut kura çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? ve TOKİ Silivri 1356 konut kura çekiliş sonuçları tam liste gibi aradığınız detayların hepsi bu haberde yer alıyor. İşte detaylar...

TOKİ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI

Binlerce ailenin heyecanla beklediği TOKİ Silivri kura sonuçları 11 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine çok sayıda aile de katılım gösterdi. Kura çekimi yapıldıktan sonra hak sahibi isimler henüz açıklanmadı. Açıklandığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

TOKİ SİLİVRİ KURA ÇEKİMİ

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konutlara toplam 20 bin 101 başvuru yapıldı. Dar gelirli vatandaşlara sunulan 2 1 nitelikli 934 konuta 16 bin 604 başvuru yapıldı. Orta gelirli vatandaşlara sunulan 3 1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 497 başvuru yapıldı. Projede emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayrıldı. "Alt gelir grubu"nda satışa sunulan 934 konutun 234 adedi sadece emekli vatandaşlara ayrıldı.

Emekli vatandaşlara ayrılan 234 konuta ise 2 bin 933 başvuru yapıldı. Şehit yakını ve gazilerden 28, engelli vatandaşlardan ise 894 başvuru gerçekleşti. Kura çekimi sırasında kendilerine daire çıkan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Bin 356 konuttan kalan 3+1 nitelikli 422 konutun kurası ise yarın yapılacak.

TOKİ SİLİVRİ KONUTLARI

İstanbul Silivri Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında, B1, A, B, SA1 tipi 2 oda 1 salon nitelikli brüt 76,05 ve 98,36 metrekare büyüklüğe sahip 934 adet konut satışa sunuluyor. Orta Gelir Grubu için de 3 oda 1 salon nitelikli 106,01 ve 129,19 metrekare büyüklüğe sahip 422 adet konut bulunuyor. Kura çekilişi sırasında konut sayısı kadar asil hak sahibi ve 500 adet yedek hak sahibi belirlenecek. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında konut değişikliği yapabilecekler. Çekiliş sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 18 Temmuz tarihinden itibaren iade edilecek.