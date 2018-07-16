Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen salâlar, Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişimini tüm halka duyuran salâlar, 2 yıl sonra yeniden semada yankılandı. 81 ilde 90 bin camide eş zamanlı salâ okundu.



Diyanet İşleri Başkanlığınca "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Salalara" şiarıyla düzenlenen programlar çerçevesinde, hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selâlar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.